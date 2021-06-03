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У три рази дорожче: в Україні вперше продали в'язницю

У три рази дорожче: в Україні вперше продали в'язницю
Оновлено 18:43 Сьогодні Телеграф

Вперше в Україні на аукціоні продавали... в'язницю. Причому незвичайний лот - майно Львівської виправної колонії №48 - пішов з молотка за кругленьку суму: 377,5 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, стартова ціна основного об'єкта була 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок, але продати в'язницю вдалося майже втричі дорожче.

Змагалися на "розпродажі" тюрем сім учасників. А виручені гроші розподілять так: 30% від цієї суми спрямують до держскарбниці, 70% - на відновлення інших тюрем.

Міністр сподівається, що цей продаж стане лише початком, і скоро в Україні з'являться в'язниці за європейським зразком.

Нагадаємо, раніше Малюська виставив на онлайн-аукціон свою роботу - колаж "The sea is temporarily unavailable". Таким чином, політик хоче привернути увагу до виправної колонії в Ірпені Київської області.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Тюрьма, Реформа, Львівщина, Малюська.
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