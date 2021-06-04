"Потонулі" будинки і плаваючі маршрутки: з'явилися фото і відео руйнувань в Маріуполі

У ніч на 4 червня в Маріуполі Донецької області йшла злива, в результаті якої на ранок місцеві вулиці перетворилися на річки. Причому, вода затопила не лише місто, а й квартири, адже дахи будинків просто не витримали величезної кількості опадів.

Про це повідомляє місцевий портал Mrpl city.

Маріупольці скаржаться, що вода текла по електрощитках, а в Приморському районі сильно постраждали верхні поверхи будинків: з 9-го по 4-й.

Тим часом по вулицях "плаває" громадський транспорт.

А в селищі Ляпіно під Маріуполем деякі приватні будинки і зовсім виявилися на метр в воді. Місцеві жителі кажуть, що тепер у них вдома по коліно води.

Зараз наслідки негоди ліквідовують рятувальники. Попередньо, роботи триватимуть до кінця дня.

Нагадаємо, креативні жителі Дніпра через зливу придумали і інші способи пересування по місту: на байдарках.