Не только гидроциклы: украинцы начали плавать на байдарках по затопленным улицам (фото, видео)

Во вторник, 1 июня, в Днепре бушевала стихия, и некоторые улицы из-за ливня превратились в "маленькую Венецию". В итоге автомобилям пришлось плыть. Впрочем, креативные жители Днепра придумали и иные способы передвижения по городу: на байдарках.

Соответствующие фото и видео с улицы Столярова опубликовали в соцсетях.

Так, один из местных жителей 2 июня решил передвигаться по затопленной автодороге на байдарке. Героя снимали на видео очевидцы, а сам он улыбался прохожим.

Впрочем, рядом с ним ездили машины, так что такой способ передвижения по Днепру безопасным вряд ли назовешь.

Стоит отметить, что до байдарок по украинским городам после ливней рассекали на гидроциклах. Как ранее сообщал "Телеграф", в конце мая в Житомире некоторые креативщики сели на водные скутеры, а другие достали надувные матрасы.