В Одесі пасажир швидкої вистрибнув на ходу і намагався потрапити під колеса (відео)

В Одесі на вул. Краснова ледь не сталася ДТП з вини пасажира, який втік з "карети" швидкої допомоги.

Про це повідомляють в місцевій групі "Одеса INFO".

Автор поста пише про те, що герой відео - невідомий чоловік - 3 червня втік з машини швидкої, яка після дивного вчинку пасажира, як видно на записі, зупиняється посеред дороги. Далі втікач намагається кинутися під машину, що рухається. Але, на щастя, пильний водій їхав повільно і встиг загальмувати, перш ніж збити людину.

У коментарях люди міркують про мотиви героя, які залишаються незрозумілими, і припускають, що, можливо, його везли в установу психоневрологічної допомоги.

Нагадаємо, в Харкові на окружній дорозі сталася летальна ДТП: автомобіль Volkswagen Passat влетів в білборд і вибухнув.