У Вінниці трирічний малюк випав з 5 поверху і дивом не постраждав: подробиці

У четвер ввечері, 3 травня, у Вінниці сталася трагедія: з 5 поверху випав 3-річний малюк.

Про це пише місцеве видання Vinbazar.

Повідомляється, що хлопчик був удома під наглядом старшого брата. Хлопці без батьків грали на балконі, де малюк відкрив вікно і зірвався вниз.

Якимось дивом дитина приземлився не на асфальт, а на мотузки для сушіння білизни, натягнуті сусідами нижніх поверхів. І хоч хлопчика швидка все ж відвезла до лікарні, медики діагностували у нього лише забої і переляк.

Нагадаємо, в Черкасах з вікна четвертого поверху дивом не випав 4-річний хлопчик. Мама залишила його вдома самого, поки була на "роботі" - жінка займалася проституцією.