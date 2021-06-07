У Києві пенсіонер-грабіжник проник в квартиру з даху і взяв в заручники жінку (фото)

У неділю, 6 червня, в Деснянському районі Києві проходила рятувальна операція по звільненню жінки, яку взяв у заручники грабіжник.

Про це інформують в прес-службі столичного главку.

Повідомляється, що повідомлення про пограбування і позбавлення волі надійшло копам близько 23:00 від подруги потерпілої. Як з'ясувалося, під ніч на Лісківській в квартиру киянки на 9 поверсі з даху через вікно заліз невідомий.

Побачивши всередині господиню, грабіжник схопив зі столу ніж і почав погрожувати розправою. Якимось дивом жінка змогла набрати подругу, а та - поліцію.

На місце прибули спецпризначенці КОРДу, які провели переговори з 68-річним злочинцем, і той відкрив двері.

Зараз з потерпілою працюють психологи, а щодо грабіжника відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Пенсіонеру загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, в Кривому Розі затримали грабіжника, який напав на продавщицю магазину.