Стрілянина на місці ДТП: під Харковом напали на журналіста

Увечері 6 червня в Пісочині Харківської області прогримів постріл на місці ДТП.

Про це розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Повідомляється, що близько 21:25 на вул. Набережній 42-річний чоловік на Toyota влетів в стовп. Поруч проїжджав 49-річний журналіст, який вирішив сфотографувати те, що сталося, на камеру мобільного. Але в цей час до нього підійшли водій і ще двоє агресивно налаштованих чоловіків, які, за словами представника ЗМІ, почали його штовхати. Під час бійки журналіст дістав травматичний пістолет і вистрілив в повітря.

В результаті стрілянини і штовханини ніхто не постраждав, а щодо водія Toyota склали адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд, і керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень, всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, екс-регіонал Микола Левченко, який переховувався в Росії з 2015 року, погрожував журналісту "плюнути в тупу р**у".