Вернувшийся в Украину экс-нардеп Левченко оскорбил журналиста (фото)

Вернувшийся в Украину экс-регионал Николай Левченко, который скрывался в России с 2015 года, угрожал журналисту "плюнуть в тупую р**у".

Соответствующую переписку опубликовал журналист Виталий Сыч, который стал объектом для угроз бывшего нардепа и секретаря Донецкого горсовета.

По словам Сыча, семь лет назад во время Революции Достоинства он выложил в Фейсбук телефонные номера регионалов. После этого, шесть лет спустя, почти ровно год назад он получил сообщение с угрозами от бывшего регионала и секретаря Донецкого горсовета Николая Левченко.

"Теперь я имею полное моральное право при встрече плюнуть в вашу тупую р**у, вытереть об тупую голову подошвы и использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза", - написал Левченко.

В комментариях журналисту посоветовали обратиться в полицию.

"А напишите заявление по факту угроз журналисту. Старые дела закрыты, но кто сказал, что нельзя открыть новые", - написал под постом блогер Денис Казанский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украину не пустили российского политтехнолога Игоря Шувалова. Он прилетел рейсом из ОАЭ, но был задержан в аэропорту, а затем отправлен обратно.