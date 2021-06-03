Российский политтехнолог пытался прорваться в Украину, но потерпел фиаско

В четверг, 3 июня, в Украину не пустили российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в страну.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, в аэропорту "Борисполь" пограничники не разрешили въезд российскому политтехнологу, который прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГПСУ установили, что в отношении него есть запрет на въезд. Его отправили обратным рейсом в ОАЭ.

Как сообщал "Телеграф", запрет на въезд в Украину ввели для российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой. Их внесли в перечень тех, кто создает угрозу национальной безопасности Украины.

Также ранее у российского певца Моргенштерна был запланирован концерт в Украине на 3 июня. Однако из-за рекламы режима президента РФ, артисту запретили въезд в страну, и поэтому концерта не будет. На своей странице в соцсетях он сказал, что боится приезжать в Украину.