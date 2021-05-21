"Володя, остановись!": еще одна троица российских актеров попала в "черный список" из-за Крыма

Российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову внесли в перечень тех, кто создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики

Так, еще 11 мая в Минкульт поступило письмо СБУ о включении в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова, Петренко и Миронову. Минкульт выполнил рекомендацию СБУ.

На данный момент в списке значатся 192 человека.

Отметим, что Мария Миронова очень эмоционально отреагировала на внесение своей фамилии в черный список.

"Украина!!! Родная!!!! Вы Ополоумели?!!! За ЧТО???!!!!??? Я на четверть ваша!!! В Крыму не Была!!! Моя бабушка любимая из Кривого Рога!!! Володя Зеленский, остановись!!" – написала она на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Актер Игорь Петренко посещал Крым после аннексии полуострова. В мае 2015 года появились фото и видео Петренко, отдыхающего в Крыму со своей супругой, актрисой Кристиной Бродской и дочерью.

В свою очередь, актер Игорь Копылов допустил, что попал в список из-за съемок в Крыму.

"Удивлен, что только сейчас это произошло, думал, честно говоря, что уже довольно давно. Я снимался в нескольких фильмах в Крыму, думаю, с этим связано", - сказал он. Отметим, что буквально в октябре 2020 года в Крыму, в Севастополе, снимали фильм "Небо", который как раз режиссировал Копылов.

Как сообщал "Телеграф", ранее у российского певца Моргенштерна был запланирован концерт в Украине на 3 июня. Однако из-за рекламы режима президента РФ, артисту запретили въезд в страну, и поэтому концерта не будет. На своей странице в соцсетях он сказал, что боится приезжать в Украину.