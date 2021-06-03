В Украину вернулся беглый экс-регионал, помогавший зачитывать террористу Губареву свой "ультиматум"

В Украину вернулся беглый нардеп из "Партии регионов" Николай Левченко.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Он сообщил, что Левченко сбежал в Россию в 2015 и все эти годы скрывался там от правосудия.

"Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - написал Казанский.

В настоящее время все дела против Левченко в Украине закрыты.

Как сообщалось ранее, в Украину не пустили российского политтехнолога Игоря Шувалова. Он прилетел рейсом из ОАЭ, но был задержан в аэропорту, а затем отправлен обратно.