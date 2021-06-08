"Треба було пиво на голову вилити": підлітки в Києві били яйця об голову однолітки і загрожують їй нової розправою (відео)

У Мережі опублікували відеозапис буллінгу 12-річної дівчинки з Києва, об голову якої розбивали курячі яйця.

Запис з метою привернути всіх винуватців до відповідальності виклала мама постраждалої.

Знущання відбувалися 25 травня в районі Поштової площі. Повідомляється, що група підлітків запросила дівчинку погуляти. Однак напередодні вони міркували над тим, яким чином будуть її "карати".

Серед варіантів були побої, вилити молоко, посипати борошном і розбити об голову яйця. Вибрали підлітки останній шлях, забравши у своєї жертви телефон і знімаючи все, що відбувається, на камери.

"Треба було пиво на голову вилити", - жартували після буллінгу підлітки.

У підсумку, за словами мами потерпілої, у дитини діагностували струс мозку, адже "друзі" розбили об її голову 7 твердих яєць.

Батьки написали заяву в поліцію. Однак на адресу потерпілої і її сім'ї почали надходити погрози. Зараз за даним фактом проводиться розслідування, всі винуватці буллінгу знайдені.



Нагадаємо, в Запоріжжі п'ятикласника нібито "згвалтували шийкою пляшки" його ж товариші по навчанню.