Буллинг в элитной запорожской школе: мама мальчика говорит, что последние две недели стали для семьи "адом"

В Запорожье топ-новость последних дней – информация, вышедшая за стены престижной гимназии №28, где пятиклассника, якобы, "изнасиловали горлышком бутылки" его же соученики. После разного рода проверок выяснилось, что изначально краски несколько сгустили, а инцидент являлся частью буллинга, который педколлектив гимназии пытался скрыть, оберегая честь не то мундира, не то "школьной формы". На разных новостных ресурсах и в соцсетях ситуацию с мальчиком, его обидчиками, их родителями, учителями и полицией активно обсуждали все, кому не лень. И к концу минувшей недели городской голова сообщил о решении специальной комиссии, выяснявшей, что в действительности произошло между одноклассниками в школьном коридоре: классного руководителя и замдиректора - уволить, директору и школьному психологу - объявить выговор.

Так как публичности событию придал местный блогер, то о ком именно идет речь, большинство запорожцев не знало. Среди множества возмущенных горожан и немногочисленных защитников школы почти затерялись голоса тех, кто беспокоился, как огласка подействует на самого мальчика, не нанесет ли ему это большей психологической травмы? И в конце-концов длинный пост выставила на своей странице мама школьника Анна Лабенская, решившая ответить на многочисленные вопросы, которые продолжает получать во всех мессенджерах.

"...Последние две недели стали для меня и моего сына настоящим адом. Никогда не могла подумать, что такое вообще может случиться с моей семьей. Пять классов в школе, мой сын отличник, участник международных олимпиад, и все закончилось из-за неадекватного и жестокого поведения одноклассника и дальнейшие абсолютно неадекватные, на мой взгляд, действия руководства школы. Это не была игра, это было неожиданно, нападение с агрессией! Сыну от издевательства было больно и стыдно, пока старшеклассник не позвал учителя.

Во-первых, хочу остановить поток ложной информации со стороны СМИ. Слава Богу, моего сына никто не насиловал. В подтверждение моих слов является справка от врача..."

Далее Анна пояснила, что выяснить то, что случилось, теперь невозможно, потому что видео со школьных камер внезапно исчезло, а версии у разных сторон разные. Да и сам сын отказывается говорить об инциденте. К тому же, психолог-аналитик дал заключение, что у мальчика расстройство психики (посттравматическое стрессовое расстройство).

По словам мамы, то, что произошло после инцидента оказалось хуже самого инцидента:

"Нежелание учителей разбираться, стремление руководства избежать ответственности, непонятна позиция полиции, множество отговорок и затягивание времени...

Впервые столкнулась с такой ситуацией, где невозможно воспользоваться правами гражданина своего государства и защитить своего ребенка...

Никому не желаю оказаться на моем месте!

Каждый из участников этой ситуации сам знает, за что ему должно быть стыдно. Две недели я пыталась заставить всех выполнять их прямые обязанности и помочь мне выяснить, что произошло. Мне не удалось".

Потому решение городского головы Владимира Буряка в отношении школьных педагогов Анна считает справедливым. Пишет, что "на сегодня конфликт максимально решен" и благодарит родителей учеников разных классов, своих родных и знакомых, поддержавших ее и сынишку. Хотя фраза: "Меня беспокоит тот факт, что на родителей, которые меня поддерживали, происходит давление со стороны педагогического состава гимназии" дает основания думать, что история на этом не заканчивается.

Женщина обращается к другим родителям с предупреждением, что такое (подразумевается, буллинг) может случиться с любым, в том числе, и с их ребенком.

Анна Лабунская также предупредила, что общаться ни с журналистами, ни с правозащитниками лично не желает...