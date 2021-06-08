Закрилася зсередини і злетіла з 7 поверху: у Львові з вікна гуртожитку випала студентка

У вівторок, 8 червня, вранці у Львові сталася трагедія: з вікна гуртожитку випала студентка.

Про подробиці загибелі 17-річної дівчини - мешканки Яворівського району - пише ZAXID.NET.

Повідомляється, що подія відбулася о 6:30 ранку в гуртожитку. Студентка Техніко-економічного коледжу, що вчилася на другому курсі за спеціальністю правознавство, випала з вікна 7 поверху. На жаль, її травми виявилися несумісні з життям.

Обставини випадку наразі встановлюють правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою про самогубство. Уже відомо, що в своїй кімнаті дівчина перебувала одна: вона закрилася зсередини, після чого, ймовірно, покінчила з собою.

Нагадаємо, в Київській області 15-річний хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток, що в Фастівському районі. Йдучи він попередив, що збирається накласти на себе руки.