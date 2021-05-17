"Сидел на этаже больше часа. Кто ж знал...": в сети обсуждают попытку суицида без вести пропавшего подростка в Киеве

В понедельник, 17 мая, в семь утра 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что в Фастовском районе. Уходя он предупредил, что собирается покончить с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Полицейские начали поиски парня. Вскоре по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста. На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киева и медики. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Вскоре полицейские выяснили, что пропавший подросток и прыгнувший с моста мальчик – один и тот же человек.

В сети тут же стали комментировать ЧП.

"Что с молодежью делается, один за одним себя убивают. Жах", "От чому із самого ранку не написати про зникнення дитини у ФБ, Інстаграмі? Він сидів у нас на поверсі більше години! Хто ж знав, що він задумав?!", - пишут в сети.

Также в комментариях написали, что месяц назад у подростка от коронавируса умерли и папа, и мама.

"Мама у нього померла. Як і тато. Від ковіду. Місяць тому", - добавляют в сети.

Как сообщал "Телеграф", Никиту Чуприна, 14-летнего жителя г. Ананьев Одесской области, который в субботу, 15 мая, вечером ушел из дома и не вернулся, правоохранители обнаружили повешенным в посадке на окраине города.