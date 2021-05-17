Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
У Зеленского лопнуло терпение: зачем Банковая вновь воюет против Кличко и чем это закончится
У Зеленского лопнуло терпение: зачем Банковая вновь воюет против Кличко и чем это закончится
В Украине намечается дипломатический бум - в Киев едут главы МИД сразу двух государств
В Украине намечается дипломатический бум - в Киев едут главы МИД сразу двух государств
Степанов отреагировал на слухи о своем увольнении и записал видеообращение
Степанов отреагировал на слухи о своем увольнении и записал видеообращение
Коронавирусная карта Украины позеленеет: Шмыгаль сделал оптимистичное заявление
Коронавирусная карта Украины позеленеет: Шмыгаль сделал оптимистичное заявление

"Сидел на этаже больше часа. Кто ж знал...": в сети обсуждают попытку суицида без вести пропавшего подростка в Киеве

"Сидел на этаже больше часа. Кто ж знал...": в сети обсуждают попытку суицида без вести пропавшего подростка в Киеве
16:26 Сегодня Телеграф фото: полиция Киевской области/Facebook

В понедельник, 17 мая, в семь утра 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что в Фастовском районе. Уходя он предупредил, что  собирается покончить с собой. 

Об этом сообщили в  пресс-службе полиции Киевской области.

Полицейские начали поиски парня. Вскоре по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста. На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киева и медики. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Вскоре полицейские выяснили, что  пропавший подросток и прыгнувший с моста мальчик – один и тот же человек.

В сети тут же стали комментировать ЧП.

"Что с молодежью делается, один за одним себя убивают. Жах", "От чому із самого ранку не написати про зникнення дитини у ФБ, Інстаграмі? Він сидів у нас на поверсі більше години! Хто ж знав, що він задумав?!", - пишут в сети.

Также в комментариях написали, что месяц назад у подростка от коронавируса умерли и папа, и мама.

"Мама у нього померла. Як і тато. Від ковіду. Місяць тому", - добавляют в сети.

Попытка суицида подростка в Киеве

Попытка суицида подростка в Киеве

Как сообщал "Телеграф", Никиту Чуприна, 14-летнего жителя г. Ананьев Одесской области, который в субботу, 15 мая, вечером ушел из дома и не вернулся, правоохранители обнаружили повешенным в посадке на окраине города.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 290

Все по теме:

Киев, Подростки, Фото, Попытка суицида.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 "Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
03 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 В Украине намечается дипломатический бум - в Киев едут главы МИД сразу двух государств
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Приложение &quot;Дія&quot; получило масштабное обновление: какие услуги теперь доступны пользователям
Приложение "Дія" получило масштабное обновление: какие услуги теперь доступны пользователям
Какая жизнь, такие и развлечения: в России собрались провести новый конкурс для могильщиков
Какая жизнь, такие и развлечения: в России собрались провести новый конкурс для могильщиков
Машины побило ледяными &quot;камнями&quot; с неба: на Симферополь обрушилась непогода (фото, видео)
Машины побило ледяными "камнями" с неба: на Симферополь обрушилась непогода (фото, видео)
Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь