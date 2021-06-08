"У студмістечко, зламавши огорожу, в'їхав бульдозер": одеський вуз заявив про рейдерське захоплення

Представники Одеського нацуніверситету імені Мечникова зробили заяву про спробу рейдерського захоплення їх території.

Про це повідомляється на офіційній сторінці вузу в "Фейсбуці".

За інформацією ОНУ, 8 червня о 6:00 на територію їх студмістечка за адресою Шампанський провулок, 2, зламавши огорожу, в'їхали бульдозер і екскаватор. У супроводі техніки, продовжують представники вузу, - невстановлена охорона.

"Це чергова, третя з 2019 року, спроба незаконних домагань компанії "Мега Сіті ХХI" на території одеського національного університету", - йдеться в "Фейсбук".

Конфлікт триває. На місце прибули представники вузу, студенти та мешканці будинків, які виступають проти будівництва в цьому районі.

Нагадаємо, в вузі Харкова стався скандал через пости викладача про президента РФ Володимира Путіна.