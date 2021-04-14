"Хорошо, что есть Путин": в харьковском вузе рассказали, накажут ли педагога за посты в соцсетях

В Харьковской академии культуры прокомментировали скандал с участием их преподавателя - доцента Натальи Семейкиной, которая 12 апреля опубликовала в Facebook неоднозначный комментарий об украинцах и президенте РФ Владимире Путине.

И хоть фразы "Турчинов и вся банда полезли на Донбасс" и "Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют" женщина уже удалила, в академии считают такие высказывания недопустимыми.

По словам первого проректор ХГАК Юрия Лошкова, Семейкина не задумалась, какими могут быть последствия таких слов.

"А если она действительно имеет такую точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место среди преподавателей и украинских педагогов", - цитирует проректора "Суспільне".

О своей позиции Наталья Семейкина на работе еще не отчиталась, однако вопрос о ее увольнении рассмотрят на кадровой комиссии.

Тем временем местные активисты повесили на здание баннер со словами: "Вата в голове? Нет места на кафедре".

Напомним, украинский посол в Австрии Александр Щерба возмутился после того, как австрийская газета Der Standard назвала ситуацию на Донбассе "гражданской войной".