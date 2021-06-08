"Фонтани з доставкою": по центру Харкова плавають авто і "тонуть" житлові будинки (відео)

У вівторок, 8 червня, Харків опинився під куполом циклону. Згідно з інформацією з соцмереж, злива вдарила по слабких місцях міста - ливневкам, в результаті чого затопленими виявилися центральні вулиці і навіть житлові будинки.

Відповідні відео опублікували регіональні Телеграм-канали.

Так, на перетині Коцарської та Дмитрівської через потоп плавають автомобілі, а в житлових будинках недалеко від парку Горького - по вул. Трінклера - по щиколотку води.





Скаржаться і харків'яни, які живуть в районі Холодної гори. Крім потопу, там почався град.

Нагадаємо, в Маріуполі Донецької області йшла злива, в результаті якого на ранок місцеві вулиці перетворилися на річки. Причому, вода затопила не лише місто, а й квартири, адже дахи будинків просто не витримали величезної кількості опадів.