"Утонувшие" дома и плавающие маршрутки: появились фото и видео разрушений в Мариуполе

В ночь на 4 июня в Мариуполе Донецкой области шел ливень, в результате которого на утро местные улицы превратились в реки. Причем, вода затопила не только город, но и квартиры, ведь крыши домов попросту не выдержали огромного количества осадков.

Об этом сообщает местный портал Mrpl city.

Мариупольцы жалуются, что вода текла по электрощиткам, а в Приморском районе сильно пострадали верхние этажи домов: с 9-го по 4-й.

Тем временем по превратившимся в реки улицам “плавает” общественный транспорт.

А в поселке Ляпино под Мариуполем некоторые частные дома и вовсе оказались на метр в воде. Местные жители говорят, что теперь у них дома по колено воды.

Сейчас последствия непогоды ликвидируют спасатели. Предварительно, работы продлятся до конца дня.

Напомним, креативные жители Днепра из-за ливня придумали и иные способы передвижения по городу: на байдарках.