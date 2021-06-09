Знайшли мертвою біля залізничного мосту: в Харкові сталася трагедія з дівчинкою-підлітком (фото)

У вівторок, 8 червня, близько 21:00 в Харкові сталася трагедія. На мосту біля залізничного полотна по вулиці Конотопській загинула 13-річна дівчинка.

Про це інформує облуправління Нацполіціі.

Повідомляється, що дзвінок про смерть підлітка копам надійшов від співробітників швидкої допомоги, які констатували смерть дівчинки.

На місце прибули поліцейські, які встановили, що біля мосту відпочивала компанія з 5 підлітків 13-14 років, які, порушуючи правила, залізли на конструкцію залізничного мосту висотою близько 8 метрів. Та була під напругою, і дівчинка торкнулася проводу лінії електропередач: її вдарило струмом, після чого вона зірвалася вниз і розбилася.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 8 червня у Львові сталася трагедія: з вікна гуртожитку випала студентка.