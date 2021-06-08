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Заперлась изнутри и слетела с 7 этажа: во Львове из окна общежития выпала студентка

Заперлась изнутри и слетела с 7 этажа: во Львове из окна общежития выпала студентка
10:24 Сегодня Телеграф

Во вторник, 8 июня, утром во Львове произошла трагедия: из окна общежития выпала студентка.

О подробностях гибели 17-летней девушки - жительницы Яворивского района - пишет ZAXID.NET.

Сообщается, что ЧП произошло в 6:30 утра в общежитии на Лисеницкой. Студентка Технико-экономического колледжа, учившаяся на втором курсе по специальности правоведение, выпала из окна 7 этажа. Увы, ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранители, которые открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой о самоубийстве. Уже известно, что в своей комнате девушка находилась одна: она заперлась изнутри, после чего покончила с собой.

Напомним, в Киевской области 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что в Фастовском районе. Уходя он предупредил, что собирается покончить с собой. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Львов, Суицид, Общежитие, Студентка, Падение с высоты.
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