Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться

Непогода і не думає покидати територію України щонайменше до кінця цього тижня. Не дивлячись на досить приємну температуру повітря, дощі будуть йти щоденно. Детальніше:

За данними Українського гідрометеорологічного центру, в середу, 9 червня синоптики прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами та шквальним вітром. А в північних і центральних областях ще й град. Окрім того, Український Гідрометцентр попереджає про наявність високого ступеня пожежної небезпеки в Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій областях. По всій України обіцяють 22-25 градусів тепла вдень та 13-15 вночі. Дещо прохолодніше буде лише на заході, там стовпчики термометрів опустяться вночі до 11 градусів тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/c.

10-11 червня погода не сильно зміниться. Температурні показники на всій території України будуть триматися на позначках 21-25 градусів вище нуля вдень та 12-15 градусів вночі. Дощі з грозами пройдуть по всій Україні, окрім того збережеться перший (жовтий) рівень метеорологічної небезпечності. Вітер помірний, північно-західний, 5-10 м/с.

На вихідні дні, 12-13 червня очікується незначне потепління в південних та східних регіонах країни. Стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів тепла вдень та 13-16 градусів вночі. Вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. В центральних, західних областях та на Закарпатті температурні показники зупиняться на позначці 23-25 градусів вище нуля вдень, 10-15 градусів вночі. Дощі з грозами не забудуть відвідати практично всі регіони країни. А от в Житомирській, Черкаській областях та Кропивницькому дощі до вечора стихнуть і вночі очікується без опадів. В північних регіонах та Києві збережеться тепла погода з дощами та грозами. Синоптики обіцяють 23-25 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 14-16 градусів вище нуля. За даними Sinoptik.ua:

Згідно з даними Gismeteo, геомагнітна активність до кінця тижня буде в межах норми, лише 9 та 10 червня ввечері очікуються невеликі збурення.

Раніше український кліматолог Євгенія Засядько розповіла про те, що через глобальне потепління у світі спостерігається так зване «розбалансування», але холодні періоди не виключаються.

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