У Запорізькій області п'яний чоловік влаштував криваву НП на роботі

У вівторок, 8 червня, в Токмаку Запорізької області стався вибух, в результаті якого співробітник одного з підприємств залишився без кінцівки.

Про це з посиланням на копів інформує "Перший запорізький".

Повідомляється, що між шефом і його підлеглим стався конфлікт. Перший повідомив, що його співробітник був нетверезий і під час словесної перепалки в парку дістав гранату, яка вибухнула. В результаті, 38-річному робітнику відірвало руку.

Зараз потерпілий знаходиться в реанімації, а в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Триває розслідування.

Нагадаємо, військовий у відставці 8 червня влаштував вибух в Харкові. У мережі показали відео моменту вибуху гранати і озвучили перші подробиці про затриманого.