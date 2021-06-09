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Взрыв устроил военный в отставке: появились новые детали и видео ЧП с пострадавшими в Харькове

Взрыв устроил военный в отставке: появились новые детали и видео ЧП с пострадавшими в Харькове
07:29 Сегодня Телеграф Фото: telegram - truexanews

В Харькове вечером 8 июня военный в отставке взорвал гранату, из-за чего несколько человек пострадали.

В Телеграм-канале "ТРУХА" опубликовали видео начала конфликта и непосредственно самого взрыва.

По словам местной жительницы Марии, задержанный мужчина является военным в отставке в звании младший офицер. 

Сообщается, что он ходил в форме и работал охранником на игровых автоматах.

В полиции уточнили, что после взрыва в больницу попали пять человек. Среди пострадавших есть подростки 16 и 17 лет.

Кадры снятые очевидцем на месте инцидента:

Произошедшее полицейские расследуют как покушение на убийство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Подозреваемый задержан. Ему готовятся избрать меру пресечения.

Напомним, что ранее в сети показали видео момента взрыва гранаты в Харькове и озвучили первые подробности о задержанном.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Харьков, Взрыв, Взрывы, Гранаты, Задержания.
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