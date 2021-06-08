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Вторник, 08.06.2021
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Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном

Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Обновлено 23:31 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Взрыв гранаты в Харькове, который произошел поздним вечером вторника, 8 июня, был достаточно мощным.

Об этом можно судить по видео, опубликованному в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

На кадрах видно, как среди деревьев во дворе улицы  Гольдберговской появляется зарево, довольно сильное. По всей видимости, оно случается с довольно сильным хлопком, поскольку у машин, стоящих неподалеку включается сигнализация.

После этого из-за деревьев выбегают трое парней один за другим. Именно они, скорее всего, бежали и просили прохожих вызвать полицию и скорую.

Кроме того, появилось видео через несколько минут после взрыва, на котором видно, как пострадавшим оказывают помощь прибывшие медики.

Как пишет "Суспільне", трое пострадавших получили ранения, которые не угрожают жизни, а неизвестный, бросивший гранату уже задержан.

"Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека... Злоумышленника задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сообщили изданию в полиции.

Как сообщал "Телеграф", ночью 31 мая в Шевченковском районе Киева в доме на улице Зоологической произошел взрыв, в результате чего пострадал мужчина

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

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Харьков, Взрывы, Видео, Пострадавшие, Гранаты, ЧП.
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