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Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)

Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
22:44 Сегодня Телеграф

Вечером во вторник, 8 июня, в Харькове произошел взрыв гранаты, в результате чего несколько человек пострадали.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах.

В частности, в Telegram-канале "Харьков 1654" пишут, что прогремел взрыв на улице Гагарина, 38. После того, как произошло ЧП, несколько парней бежали по улице и просили вызвать скорую.

В комментариях к ЧП в Telegram-канале "Ху**ый Харьков" пишут, что в троицу парней сначала бросили петарду. А потом – и гранату.

Взрыв в Харькове 8 июня

На месте уже работает полиция.

Сообщается, что без пострадавших не обошлось.


По еще одной версии, во время конфликта неизвестный достал гранату и бросил на землю.

"Шарахнуло на весь район. Зацепило прохожего парня (скорая оказывает помощь), повредилась машина. Местные пацаны разбили неадеквату р**у. На месте уже работает полиция", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ночью 31 мая в Шевченковском районе Киева в доме на улице Зоологической произошел взрыв, в результате чего пострадал мужчина.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 345

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Харьков, Взрывы, Видео.
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