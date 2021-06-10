В Одесі затримали педофіла, який заманив у гараж 8-річну дівчинку (фото)

У четвер, 10 червня, в Одесі на вул. Жоліо-Кюрі затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють в діях сексуального характеру відносно 8-річної дівчинки.

Інформацію та фото ймовірного педофіла виклали в регіональному Телеграм-співтоваристві.

Повідомляється, що молода людина заманила дитину в гараж і вчинила дії сексуального характеру. Копи вже встановили, що підозрюваний знайомий з мамою дівчинки, яка і викликала поліцію.

Зараз за даним фактом триває розслідування, мама з дитиною вже дали пояснення правоохоронцям і написали заяву.

Нагадаємо, в Одесі чоловік надсилав в месенджери і соцмережі 14-річній дівчинці зображення та відеозаписи порнографічного характеру, а також вів відверті бесіди на сексуальні теми. Він також зміг випросити у неї оголені фотографії, після чого домігся зустрічі, під час якої згвалтував потерпілу.