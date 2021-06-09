Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила

В Одесской области 24-летний мужчина совратил, а затем изнасиловал 14-летнюю девушку.

Об этом 9 июня сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области.

Было установлено, что мужчина присылал в мессенджеры и соцсети 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, а также вел откровенные беседы на сексуальные темы. Он также смог выпросить у нее обнаженные фотографии, после чего добился встречи, во время которой изнасиловал потерпевшую.

Сообщается, что следователи на основании постановления Приморского райсуда провели обыск по месту жительства подозреваемого. В результате была изъята компьютерная техника, смартфоны, флэш-накопители и карты памяти, которые содержат в себе следы преступной деятельности мужчины.

Фото с места событий:

Так, 24-летнему гражданину сообщили о подозрении в совращении несовершеннолетней. Ему может грозить наказание в виде лишения или ограничения свободы до 5 лет.

Напомним, что 31 мая под Одессой человек без определенного места жительства изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.