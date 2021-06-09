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Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила

Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
12:55 Сегодня Телеграф

В Одесской области 24-летний мужчина совратил, а затем изнасиловал 14-летнюю девушку.

Об этом 9 июня сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области.

Было установлено, что мужчина присылал в мессенджеры и соцсети 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, а также вел откровенные беседы на сексуальные темы. Он также смог выпросить у нее обнаженные фотографии, после чего добился встречи, во время которой изнасиловал потерпевшую.

Сообщается, что следователи на основании постановления Приморского райсуда провели обыск по месту жительства подозреваемого. В результате была изъята компьютерная техника, смартфоны, флэш-накопители и карты памяти, которые содержат в себе следы преступной деятельности мужчины.

Фото с места событий:

 В Одессе 24-летний мужчина совратил и изнасиловал 14-летнюю девочку

В Одессе мужчина совратил девочку

В Одессе мужчина совратил 14-летнюю

В Одессе 24-летний изнасиловал 14-летнюю

В Одессе мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

полиция

Так, 24-летнему гражданину сообщили о подозрении в совращении несовершеннолетней. Ему может грозить наказание в виде лишения или ограничения свободы до 5 лет.

Напомним, что 31 мая под Одессой человек без определенного места жительства изнасиловал 8-летнюю девочку, которая каталась возле дома на велосипеде.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Изнасилование.
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