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Міський голова Рівного пригрозив ромам "упакувати в автобус і вивезти" їх з міста

Міський голова Рівного пригрозив ромам "упакувати в автобус і вивезти" їх з міста
Оновлено 12:27 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У Рівному на сайті міськради розмістили петицію з проханням притягнути до відповідальності Ромів, які вибивали вікна авто, і вимагали гроші на вулицях міста. Їх "нахабна" поведінка обурила не тільки жителів міста, а й міського голову Олександра Третяка.

Про це він розповів в ефірі Радіо Трек 9 червня.

За його словами, у нього не вистачає слів і толерантності, щоб терпіти те, що вони роблять в місті.

Він зазначив, що найближчим часом він хотів провести засідання з правоохоронцями, щоб розв'язавати питання з "поведінкою" представників циганської національності. 

Однак, притягнути до відповідальності їх не так просто, оскільки зазвичай це бездомні люди, які не мають паспорта і постійного місця проживання. 

Мер також розповів, що раніше на одній з вулиць міста йому зустрілися роми, і Третяк сказав йому, щоб вони забиралися з міста. Але у відповідь ті поскаржилися, що поїзди і автобуси не ходять.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх спакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття", - зазначив він.

Нагадаємо, що 25 травня в Івано-Франківську п'яний ром побив жінку-медика.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 92

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Ривнэ, Роми.
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