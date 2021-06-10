Міський голова Рівного пригрозив ромам "упакувати в автобус і вивезти" їх з міста

У Рівному на сайті міськради розмістили петицію з проханням притягнути до відповідальності Ромів, які вибивали вікна авто, і вимагали гроші на вулицях міста. Їх "нахабна" поведінка обурила не тільки жителів міста, а й міського голову Олександра Третяка.

Про це він розповів в ефірі Радіо Трек 9 червня.

За його словами, у нього не вистачає слів і толерантності, щоб терпіти те, що вони роблять в місті.

Він зазначив, що найближчим часом він хотів провести засідання з правоохоронцями, щоб розв'язавати питання з "поведінкою" представників циганської національності.

Однак, притягнути до відповідальності їх не так просто, оскільки зазвичай це бездомні люди, які не мають паспорта і постійного місця проживання.

Мер також розповів, що раніше на одній з вулиць міста йому зустрілися роми, і Третяк сказав йому, щоб вони забиралися з міста. Але у відповідь ті поскаржилися, що поїзди і автобуси не ходять.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх спакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття", - зазначив він.

Нагадаємо, що 25 травня в Івано-Франківську п'яний ром побив жінку-медика.