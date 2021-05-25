В Ивано-Франковске пьяный мужчина набросился на женщину-медика: в дело пришлось вмешаться омбудсмену

Омбудсмен Людмила Денисова обратила внимание на инцидент со "скорой помощью" в Ивано-Франковске.

Как сообщает "Галка", 21 мая "скорая" выехала на вызов в ромский лагерь на Пасечной, но в итоге самим медикам понадобилась помощь.

Указывается, что ромы вызвали врачей, поскольку одной из женщин стало плохо. Поскольку заехать внутрь лагеря было невозможно, было решено пройти к пациентке пешком. Провести врачей вызвался очень пьяный мужчина, который едва держался на ногах.

Медики попросили кого-то другого отвести их к женщине, но мужчина возмутился и набросился на женщину-врача, а затем и на машину "скорой".

В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Пострадавшую врача отправили больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга и повреждения мягких тканей лица.

Комментируя новости по этой теме, омбудсмен Украины заявила, что заметила в некоторых СМИ проявления разжигания языка вражды относительно ромского населения.

"Подчеркиваю недопустимость распространения языка вражды, который способствует распространению крайних проявлений дискриминации и ксенофобии в отношении отдельных категорий граждан по этническому признаку", - написала она.

Денисова призвала сотрудников СМИ соблюдать стандарты профессиональной этики и антидискриминационные нормы.

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель белого кроссовера с номерами LEGIONER избил битой авто, а затем сбежал с открытым багажником.