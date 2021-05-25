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В Ивано-Франковске пьяный мужчина набросился на женщину-медика: в дело пришлось вмешаться омбудсмену

В Ивано-Франковске пьяный мужчина набросился на женщину-медика: в дело пришлось вмешаться омбудсмену
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: onthewight

Омбудсмен Людмила Денисова обратила внимание на инцидент со "скорой помощью" в Ивано-Франковске.

Как сообщает "Галка", 21 мая  "скорая" выехала на вызов в ромский лагерь на Пасечной, но в итоге самим медикам понадобилась помощь. 

Указывается, что ромы вызвали врачей, поскольку одной из женщин стало плохо. Поскольку заехать внутрь лагеря было невозможно, было решено пройти к пациентке пешком. Провести врачей вызвался очень пьяный мужчина, который едва держался на ногах. 

Медики попросили кого-то другого отвести их к женщине, но мужчина возмутился и набросился на женщину-врача, а затем и на машину "скорой". 

В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Пострадавшую врача отправили больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга и повреждения мягких тканей лица. 

Комментируя новости по этой теме, омбудсмен Украины заявила, что заметила в некоторых СМИ проявления разжигания языка вражды относительно ромского населения. 

"Подчеркиваю недопустимость распространения языка вражды, который способствует распространению крайних проявлений дискриминации и ксенофобии в отношении отдельных категорий граждан по этническому признаку", - написала она. 

Денисова призвала сотрудников СМИ соблюдать стандарты профессиональной этики и антидискриминационные нормы. 

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель белого кроссовера с номерами LEGIONER избил битой авто, а затем сбежал с открытым багажником.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Ивано-Франковск, Ромы, Людмила Денисова.
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