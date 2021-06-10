Спецоперація в Києві: клієнт ЖЕКу заявив, що в його сумці бомба (фото)

У четвер, 10 червня, в Києві провели спецоперацію із затримання жителя столиці, який заявив про бомбу в своїй сумці.

Як повідомляє Телеграм-канал "Київ зараз", НП сталася в одному з ЖЕКів. Чоловік прийшов сюди у справі, однак вирішив всіх налякати. У підсумку, співробітники КП викликали вибухотехніків і поліцію, і та затримала хулігана.

На щастя, в його сумці були лише особисті речі та нічого вибухонебезпечного в ЖЕК він не приніс.

Уже відомо, що псевдомінер був п'яний, і, ймовірно, пошкодує про свою витівку, за яку йому світить до 6 років в'язниці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Запорізькій області співробітник підприємства, погрожуючи своєму шефу розправою, активував бойову гранату, яка вибухнула в його руці.