В Запорожской области мужчина взорвал боевую гранату, угрожая шефу: подробности

Во вторник, 8 июня, в Токмаке Запорожской области произошел взрыв, в результате которого сотрудник местного предприятия остался без конечности.

Об этом со ссылкой на копов информирует "Первый запорожский".

Сообщается, что на предприятии между шефом и его подчиненным произошел конфликт. Первый сообщил, что его сотрудник был нетрезв и во время словесной перепалки в парке достал гранату, которая взорвалась. В результате, 38-летнему рабочему оторвало правую руку.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, а в полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". Продолжается расследование.

Напомним, военный в отставке 8 июня устроил взрыв в Харькове. В сети показали видео момента взрыва гранаты и озвучили первые подробности о задержанном.