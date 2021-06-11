Ситуація на Донбасі після затишшя знову погіршується, є поранений

Збройні формування Російської Федерації збільшили кількість обстрілів позицій українських військових на Донбасі і поранили одного бійця.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил У зведенні станом на 7:00 п'ятниці, 11 червня, на сторінці в соцмережі Facebook.

Так, за минулу добу, 10 червня, в районі проведення ООС зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню: бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових, підствольних, автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в звіті.

У прес-центрі додали, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь.

Станом на 7:00 ранку 11 червня на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: поблизу Водяного, що у Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А в напрямку Опитного - зробив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Як повідомлялося, 9 червня під час виконання службових обов'язків у зоні проведення ООС на Донбасі загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.