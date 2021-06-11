У центрі Одеси BMW зніс огорожу і вилетів до моря (фото, відео)

У ніч на 11 червня в центрі Одеси 35-річний водій BMW не впорався з керуванням, в результаті чого його авто зависло на приморському схилі.

Як повідомили в патрульній поліції міста, ДТП сталося на вул. Канатній. Водій, не впоравшись з керуванням, зніс огорожу, після чого буквально завис над морем.

До лікарні з різними травмами відвезли 34-річну пасажирку BMW, а 35-річного водія, який не постраждав, відправили на експертизу. У Мережі запевняють, що чоловік був п'яний. Зараз на місці аварії працює слідчий, а машина так і продовжує "висіти" над Чорним морем.

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