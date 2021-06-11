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Уламки розкидало по всій вулиці: на Львівщині у страшній аварії загинув 13-річний скутерист (фото, відео)

Уламки розкидало по всій вулиці: на Львівщині у страшній аварії загинув 13-річний скутерист (фото, відео)
Оновлено 12:17 Сьогодні Телеграф поліція Львівщини

У місті Городок (Львівська обл.) на вулиці Львівській близько 18.00 четверга, 10 червня, відбулося ДТП за участю скутера, легкового автомобіля і маршрутного автобуса, в результаті якого неповнолітній водій двоколісного транспортного засобу помер на місці.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба поліції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись скутер «Honda Dio», яким керував 13-річний житель Городка, автомобіль «Renault Laguna», за кермом якого перебував місцевий мешканець віком 24 роки та маршрутний автобус «Еталон» під керуванням мешканця Львівського району віком 36 років", - йдеться в повідомленні.

Городок_ДТП_1

В результаті зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Городок_ДТП_2

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Городок_ДТП_3

Відео моменту ДТП опублікував YouTube-канал "VARTA1":

Як повідомлялося, пізно ввечері 10 червня мотоцикліст збив компанію людей на переході в центрі Одеси.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 37

Все по темі:

ДТП, Городок, Підліток, скутерист.
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