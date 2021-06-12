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Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного

Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Оновлено 13:59 Сьогодні Телеграф Facebook

В результаті ворожого обстрілу на Донбасі в п'ятницю, 12 червня, загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Володимир Бєлов.

Про це повідомив в суботу, 13 червня, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В результаті обстрілу російським агресором позицій українських військових, загинув боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, мукачівець Володимир Бєлов", - написав він.

Як повідомлялося, 11 червня неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 76

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Донбас, ЗСУ, Обстріл, Загибель, Володимир Бєлов.
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