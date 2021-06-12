Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного

В результаті ворожого обстрілу на Донбасі в п'ятницю, 12 червня, загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Володимир Бєлов.

Про це повідомив в суботу, 13 червня, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В результаті обстрілу російським агресором позицій українських військових, загинув боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, мукачівець Володимир Бєлов", - написав він.

Як повідомлялося, 11 червня неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.