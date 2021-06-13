Скачать
Неділя, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Маріуполь відзначає річницю визволення від російських бойовиків: яскраві фото та відео

Маріуполь відзначає річницю визволення від російських бойовиків: яскраві фото та відео
12:21 Сьогодні Телеграф

У Маріуполі відзначають День визволення міста від окупантів.

Відзначимо, що у 2014 році проросійські бойовики утримували місто близько місяця. Якби їм вдалося зберегти над ним контроль, РФ отримала б звідси пряме морське сполучення з окупованим Кримом, а також плацдарм для захоплення півдня Донецької, Запорізької та Херсонської областей - так званого сухопутного шляху до Криму.

Операція зі звільнення Маріуполя відбулася 13 червня. У ній брали участь бійці "Азова", батальйону "Дніпро", дві роти Нацгвардії, спецназ МВС і близько півтисячі військових ЗСУ. Також допомагали представники "Правого сектора" і місцеві активісти. Українські силовики очистили Маріуполь від бойовиків, знищили техніку ворога і відновили контроль над усіма захопленими будинками.

В Телеграм-каналі "Україна 24/7" опублікували архівне відео звільнення міста.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Інстаграм також висловився про річницю.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор. Мирне небо та синьо-жовті стяги мають з'явитися в кожному куточку нашої країни. І на Сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе", - написав він.

 

У цей святковий день сотні містян вийшли на вулиці з українськими прапорами. Багато хто з присутніх одягли вишиванки.

Маріуполь

свято маріуполь

13 червня Маріуполь звільнили від бойовиків ДНР - як це було і що відбувається в місті сьогодні

13 червня Маріуполь звільнили від бойовиків

Фото: Твіттер - Приазовський робітник

маріуполь 13 червня

маріуполь 13 червня свято

Фото: Твіттер - принцеса наївності

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповів, скільки в українців буде вихідних через Трійці та Дня Конституції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

Все по темі:

Мариуполь.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
02 Число хворих на коронавірус в Україні за добу впало нижче тисячі: статистика на 13 червня
03 Ніяких заперечень: Шкарлет здивував заявою щодо дисертації Ківи
04 Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
В Китаї виявлено нові коронавіруси: що кажуть вчені
В Китаї виявлено нові коронавіруси: що кажуть вчені
Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся