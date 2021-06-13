Маріуполь відзначає річницю визволення від російських бойовиків: яскраві фото та відео

У Маріуполі відзначають День визволення міста від окупантів.

Відзначимо, що у 2014 році проросійські бойовики утримували місто близько місяця. Якби їм вдалося зберегти над ним контроль, РФ отримала б звідси пряме морське сполучення з окупованим Кримом, а також плацдарм для захоплення півдня Донецької, Запорізької та Херсонської областей - так званого сухопутного шляху до Криму.

Операція зі звільнення Маріуполя відбулася 13 червня. У ній брали участь бійці "Азова", батальйону "Дніпро", дві роти Нацгвардії, спецназ МВС і близько півтисячі військових ЗСУ. Також допомагали представники "Правого сектора" і місцеві активісти. Українські силовики очистили Маріуполь від бойовиків, знищили техніку ворога і відновили контроль над усіма захопленими будинками.

В Телеграм-каналі "Україна 24/7" опублікували архівне відео звільнення міста.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Інстаграм також висловився про річницю.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор. Мирне небо та синьо-жовті стяги мають з'явитися в кожному куточку нашої країни. І на Сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе", - написав він.

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У цей святковий день сотні містян вийшли на вулиці з українськими прапорами. Багато хто з присутніх одягли вишиванки.

Фото: Твіттер - Приазовський робітник

Фото: Твіттер - принцеса наївності

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповів, скільки в українців буде вихідних через Трійці та Дня Конституції.