"Не хочуть бачити, як їх друга битимуть": у Києві вчителя викрили в знущанні над школярем з інвалідністю (відео)

У мережі з'явилося відео того, як в 58-й школі Києва в інклюзивному класі для дітей з особливими потребами педагог б'є дитину.

Про це передає Телеграм-канал P.S.

Повідомляється, що відео мамі дитини надіслав асистент вчителя, нібито не витримавши систематичних знущань над дитиною з розладом аутичного характеру. Мовляв, вчитель не знаходить іншого підходу, крім рукоприкладства і агресії.

На відео видно, як жінка неодноразово б'є дитину по різних частинах тіла, намагаючись приборкати і посадити за стіл.

"І що найстрашніше - це не поодинокий випадок! Діти вибігають з класу - не хочуть бачити, як їх друга битимуть!" - повідомляється в мережі.

Батьки дитини не мають наміру залишити вчителя безкарним і звернуться до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Львівській області під час екскурсії загинув школяр.