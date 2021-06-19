Кінь задушив батька 9 дітей: деталі безглуздою трагедії

Увечері п'ятниці, 18 червня, в селі Сварині Сарненського району Рівненської області кінь впав на чоловіка і задушив його.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги на сторінці в соцмережі Facebook.

"Відомо, що чоловік 1978 року народження. Батько 9-ти дітей. Чоловік пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому біля річки провалився у дірку зроблену бобрами. Кінь впав на чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі, що прибули на допомогу, спочатку дістали коня, а потім чоловіка. Він уже був без ознак життя.

"На момент приїзду медики виявили потерпілого без ознак життя. Діагностували біологічну смерть", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня в Харкові від поліцейських втік кінь.