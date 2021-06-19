В Харькове сбежала лошадь - полицейские пытаются ее поймать (курьезное видео)

В Харькове в районе Алексеевки у хозяев сбежала лошадь. Животное было замечено вдоль оживленной трасы, а правоохранители пытаются ее поймать.

Об этом сообщает в Телеграмм-канале харьковский паблик "ВЕХА".

Кроме того, пользователи постят видео и рассказывают, что конь уже второй день носится улицами и нарушает ПДД. Хозяева пытаются поймать животное, однако пока безуспешно.

"Чья кобыла носится по 23 Августа? Говорят уже второй день скачет и нарушает ПДД, и уходит от преследования копов и хозяев", - пишет "Типичное ХТЗ" и публикует видео, где видно, что лошадь скачет по городу.

Напомним, "Телеграф" писал о том, как конь воспользовался лифтом в одном из небоскребов Тель-Авива.