У центрі Києва Львова через удар струмом загинув підліток

Увечері 19 червня у Львівському центрі Києва "Парус Сіті" на вул. Кульпарківській, 93 сталася трагедія.

За інформацією місцевої ОДА, в підвалі будинку знайшли бездиханне тіло підлітка, якого вдарило струмом.

Відомо, що смерть 16-річного хлопця настала о 19:40. Житель Львова знаходився в підвалі новобудови, який затопило в результаті сильного дощу. Підлітка вдарило струмом: на жаль, він помер до приїзду медиків.

Зараз за даним фактом проводять розслідування і встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Київській області в селі Кийлів на території колишньої бази відпочинку посеред дня сталася трагедія в громадському туалеті. В вигрібну яму провалилися діти, одна людина загинула.