На Киевщине дети провалились в выгребную яму туалета, один погиб, второй в реанимации (фото)

В Киевской области в селе Кийлов посреди дня произошла трагедия в общественном туалете.

Как сообщает полиция области, дети из семь ромов, 10-летняя девочка и 4-летний мальчик, гуляли возле бывшей базы отдыха и пошли в туалет.

Каким-то образом мальчик провалился в сантехническое отверстие, а девочка поспешила ему на помощь, но тоже свалилась в яму.

Охранник вместе со случайным прохожим услышали крики и поспешили на помощь, однако девочку спасти не удалось.

Мальчика врачи забрали в реанимацию в бессознательном состоянии.

Семья ромов переехала из Ужгорода три дня назад и заселилась в дом неподалеку.

На месте работают правоохранители, все детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Днепре 4-летний ребенок проглотил большую металлическую гайку и попал в больницу.