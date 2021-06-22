Туриста вкусила змія в поході по Карпатах: спуститися сам назад він не зміг

Увечері 21 червня в районі гори Плай в Карпатах 17-річного туриста зі Львова вкусила змія.

Про це інформує ГСЧС в Закарпатській області.

Відомо, що хлопець йшов по горі в складі групи з семи чоловік, але несподівано за ногу його вкусила змія.

Після НП хлопець вирішив продовжити туристичний маршрут і не звертати увагу на те, що сталося. Однак через якийсь час йому стало недобре і друзі подзвонили в швидку.

Так як туристи були високо в горах, на місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення. Вони відшукали хлопців і спустили потерпілого юнака до підніжжя гори, де його вже чекала швидка. Допомога хлопцю надали вчасно і його життю нічого не загрожує.

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