Харьковчанка нашла у себя под кроватью "гостя" из далеких южных стран (фото)

В Харькове в понедельник, 21 июня, патрульные извлекли из-под кровати местной жительницы змею, оказавшуюся сетчатым питоном. Полицейские извлекли пресмыкающееся и доставили его в местный контактный зоопарк.

Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Харьковской области.

"Патрульные не оставили женщину в беде и прибыли на помощь. На удивление патрульных, в квартире под кроватью они увидели сетчатого питона. Гражданка не смогла объяснить, как змея попала в ее жилище", - говорится в сообщении.

Полицейские поймали пресмыкающееся и отвезли его к ветеринару. Питон был абсолютно здоровым.

Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами.

Стоит отметить, что сетчатый питон – абсолютно нетипичная для Украины змея. Ее ареал обитания находится значительно южнее, в районе экватора.

Сетчатый питон (Broghammerus reticulatus) - неядовитая змея из рода Broghammerus семьи Питоны. Имеет 3 подвида. Одна из крупнейших змей, длиной до 12,2 м. Средний размер составляет 5-7 м. Вес достигает 140-145 кг.

Вдоль спины расположены светло-коричневые округло-ромбические пятна, ограниченные по бокам темно-бурого или черной полосой из соединенных треугольников со светлым центром. По бокам, между центральными, расположены светлые округло-квадратные пятна.

Обитает от Бангладеш, южной Мьянмы через весь Индокитай, в Малайзию, на Зондских, Молуккских и Филиппинских островах.

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