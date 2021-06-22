Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)

У Херсонській області в Олешківському лісі розцвіла галявина... з кактусами.

Про це з посиланням на місцевого біолога Любов Ігнатюк пише "Перший регіональний".

Експерт каже, що на лісовому пагорбі розцвіла опунція - зимостійкий кактус, який не боїться ні холоду, ні спеки. Зазвичай рослина живе в Північній і Південній Америці. В Україні ж для вирощування у відкритому грунті поки є 9 видів зимуючих опунцій, одна з яких розцвіла в лісі.

Як рослина потрапила на пагорб - невідомо, але Любов Ігнатюк передбачає, що її хтось посадив.

Цікаво, що у рослини є плоди - соковиті і солодкі їстівні ягоди, в очікуванні яких тепер знаходяться жителі Херсонської області. До слова, з цих плодів роблять варення і текілу.

Нагадаємо, в Чернівецькій області плантацію в 3 гектара засадили різноманітними видами тюльпанів.