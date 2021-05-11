Целых 3 гектара красоты: украинцев покорили плантации разноцветных тюльпанов на Буковине (фото)

В Черновицкой области плантацию в 3 гектара засадили разнообразными видами тюльпанов. Теперь она набирает туристическую популярность.

Об этом 10 мая сообщили в спецпроекте Укринформа.

Целых 3 гектара поля в парке покрыли примерно 3 миллионами луковиц. Более 160 разновидностей тюльпанов теперь украшают этот уголок Буковины.

Впервые цветами поле засадили в 2005 году. С тех пор практически каждый год на Буковину съезжаются тысячи туристов полюбоваться красотой цветов.

В 2018 году в селе Мамаевцы начали проведение ежегодного фестиваля тюльпанов, который отменили из-за пандемии.

Тем не менее туристы продолжали ездить. По словам владельца тюльпанового поля в селе Мамаевцы Владислава Венгринюк, в прошлом году территория их поля закрыта для посетителей весь период цветения, но пришлось нанимать несколько человек, которые просто ходили по периметру ограждения и объясняли желающим полюбоваться цветами, заходить нельзя.

В этом году у владельцев также не было уверенности, что смогут пригласить людей на период активного цветения тюльпанов. К счастью, полюбоваться украинским "Кекенхофом" стало возможным.

Открыли оба тюльпанные поля Буковины для посетителей в период первых выходных мая, когда расцвела более трети площади насаждений.

За первые два дня работы тюльпанное поле в селе Мамаевцы посетили более полутора тысяч туристов из разных уголков страны, рассказал владелец поля.

Напомним, как 7 мая в киевском парке "Певческое" открыли огромную выставку тюльпанов.