Целых 3 гектара красоты: украинцев покорили плантации разноцветных тюльпанов на Буковине (фото)

В Черновицкой области плантацию в 3 гектара засадили разнообразными видами тюльпанов. Теперь она набирает туристическую популярность.
Об этом 10 мая сообщили в спецпроекте Укринформа.
Целых 3 гектара поля в парке покрыли примерно 3 миллионами луковиц. Более 160 разновидностей тюльпанов теперь украшают этот уголок Буковины.
Впервые цветами поле засадили в 2005 году. С тех пор практически каждый год на Буковину съезжаются тысячи туристов полюбоваться красотой цветов.
В 2018 году в селе Мамаевцы начали проведение ежегодного фестиваля тюльпанов, который отменили из-за пандемии.
Тем не менее туристы продолжали ездить. По словам владельца тюльпанового поля в селе Мамаевцы Владислава Венгринюк, в прошлом году территория их поля закрыта для посетителей весь период цветения, но пришлось нанимать несколько человек, которые просто ходили по периметру ограждения и объясняли желающим полюбоваться цветами, заходить нельзя.
В этом году у владельцев также не было уверенности, что смогут пригласить людей на период активного цветения тюльпанов. К счастью, полюбоваться украинским "Кекенхофом" стало возможным.
Открыли оба тюльпанные поля Буковины для посетителей в период первых выходных мая, когда расцвела более трети площади насаждений.
За первые два дня работы тюльпанное поле в селе Мамаевцы посетили более полутора тысяч туристов из разных уголков страны, рассказал владелец поля.
Напомним, как 7 мая в киевском парке "Певческое" открыли огромную выставку тюльпанов.