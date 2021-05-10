"Превзошли сами себя": выставка тюльпанов в Киеве поразила украинцев (фото)

7 мая в столичном парке "Певческом" открыли огромную выставку тюльпанов. В сети показали фото цветов с выставки.
Об этом 7 мая в Фейсбуке сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев.
Выставка включает в себя более 700 тысяч разнообразных цветов в разных композициях.
В парке расположены также зоны для отдыха и развлечений, а также летняя посадка со столиками и фотозона.
Фото выставки тюльпанов в парке:
В сети данная новость не осталась без внимания.
Пользователям понравилась выставка и многие делились своими положительными комментариями.
"Очень красиво", — написала пользователь Людмила.
"Супер новость", — отметила Инга.
"Очень красивые цветы", — прокомментировала пользователь Наталья.
Напомним, как 5 мая в Киеве на площади Ивана Франко зацвела сакура. В сети показали фото цветущих деревьев.