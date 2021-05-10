"Превзошли сами себя": выставка тюльпанов в Киеве поразила украинцев (фото)

7 мая в столичном парке "Певческом" открыли огромную выставку тюльпанов. В сети показали фото цветов с выставки.

Об этом 7 мая в Фейсбуке сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев.

Выставка включает в себя более 700 тысяч разнообразных цветов в разных композициях.

В парке расположены также зоны для отдыха и развлечений, а также летняя посадка со столиками и фотозона.

Фото выставки тюльпанов в парке:

В сети данная новость не осталась без внимания.

Пользователям понравилась выставка и многие делились своими положительными комментариями.

"Очень красиво", — написала пользователь Людмила.

"Супер новость", — отметила Инга.

"Очень красивые цветы", — прокомментировала пользователь Наталья.

Напомним, как 5 мая в Киеве на площади Ивана Франко зацвела сакура. В сети показали фото цветущих деревьев.