В Киеве полным ходом цветут сакуры: украинцы восхищаются яркими фото

В Киеве на площади Ивана Франко зацвела сакура. В сети показали фото цветущих деревьев.

Об этом 5 мая сообщили в Телеграм-канале "Киев без цензуры".

В столице Украины на площади Ивана Франко наконец зацвели сакуры.

На кадрах заснятых очевидцем видно множество цветущих деревьев.

Фото с места событий, снятые очевидцем:

Стоит отметить, что в Киеве в парке "Наталка" сакуры и абрикосы зацвели еще 24 апреля.

Напомним, что 30 апреля на Закарпатье с запозданием, но все же пришел сезон цветения сакуры. Неожиданное похолодание и дожди привели к тому, что массовое цветение началось лишь на 10 дней.