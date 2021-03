В Японии рекордное за 1200 лет цветение сакуры (фото и видео)

В японском городе Киото рекордно раннее за 1200 лет цветение сакуры достигло своего пика 26 марта.

Об этом сообщили BBC News.

По мнению ученых сдвиг по времени сезона цветения вызван изменениями климата.

Рекорд удалось установить из-за большого объема записей, которые прочел исследователь из Университета Осаки Ясуюки Аоно в императорских дневниках и документах в Киото, которые начинаются от 812 года

Согласно записям минувших лет город пережил необычно теплую весну.

Примечательно, что прошлый рекорд пика цветения установили в 1409 году, тогда сакуры больше всего цвели 27 марта.

Отметим, что само цветение продолжается около нескольких дней, но не менее важным считается и внешний вид сакуры.

По данным исследований, с 1800 года пик цветения в Киото сдвигается со средины апреля к началу месяца.

В Хиросиме сезон цветения начался 11 марта, побив прошлый рекорд, установленный в 2004 году, тогда цветение началось 19 марта.

Фото цветущей сакуры в Японии:

Like Jiyūgaoka, there's a beautiful European, especially Italian feel to #NakaMeguro. Making it the perfect place to view the cherry blossom... #Tokyo #Japan pic.twitter.com/ydWYb4XaZ7 — Tim Harvey (@TimDavidHarvey) March 29, 2021

It’s cloudy today

The cherry blossom is the symbol of spring in Japan so spring has come.#BlossomWatch pic.twitter.com/Js9pPXefz7 — Fukumi (@wildbirds9) March 28, 2021

Have a good Palm Sunday..! ...it’s the Cherry Blossom Abbey Road ...happily off to school..!

...from Japan and Japanese , on fb

@ shigatsu0926 pic.twitter.com/R6J5b375j6 — Maria Stegmann (@MariaStegmann1) March 28, 2021

My grandpa’s selfie and the views from his daily walk If I miss anything from Japan, it’s definitely my grandparents and cherry blossom season! pic.twitter.com/YSCneIthrW — Rei Akiyama (@_reichaaan) March 29, 2021

It's so beautiful !

Cherry blossom in japan pic.twitter.com/23wB1CTxxs — OUKI (@OukiStudy) March 30, 2021

Видео цветения сакуры:

Стоит напомнить, что 20 марта в Японии ощущались земные толчки силой в 6,9 баллов, центр находился вблизи префектуры Мияги, на глубине 59 километров.