Землетрясение в Японии: появились данные о пострадавших (видео)

20 марта Японию сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Эпицентр находился у префектуры Мияги (примерно в 20 км к северо-востоку от полуострова Ошика), на глубине около 59 км.

Согласно данным Tokyo Web, землетрясение произошло в 18:09 по местному времени (11:09 по Киеву).

Вследствие подземных толчков два человека получили травмы.

Метеорологическое агентство префектуры предупредило о возможном цунами, а жителям прибрежного города Ватари был отдан приказ об эвакуации.

Метеорологи также призвали жителей затронутых регионов быть готовыми к возможным повторным землетрясениям силой в 5 баллов или выше по японской шкале (6-7 баллов по европейской).

Вместе с тем, Агентство по ядерному регулированию сообщило о прекращении работы нескольких электростанций.

Как сообщалось ранее, в начале марта три мощных землетрясения тряхнули Новую Зеландию.