Землетрясение в Японии: появились данные о пострадавших (видео)

20 марта Японию сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Эпицентр находился у префектуры Мияги (примерно в 20 км к северо-востоку от полуострова Ошика), на глубине около 59 км.
Согласно данным Tokyo Web, землетрясение произошло в 18:09 по местному времени (11:09 по Киеву).
Вследствие подземных толчков два человека получили травмы.
Метеорологическое агентство префектуры предупредило о возможном цунами, а жителям прибрежного города Ватари был отдан приказ об эвакуации.
Метеорологи также призвали жителей затронутых регионов быть готовыми к возможным повторным землетрясениям силой в 5 баллов или выше по японской шкале (6-7 баллов по европейской).
Вместе с тем, Агентство по ядерному регулированию сообщило о прекращении работы нескольких электростанций.
宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P
— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
宮城県で震度5強 津波注意報https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/ch3G4oKC4B
— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
震度4の揺れを観測した、宮城県仙台市太白区にある商業施設の中で地震直後に撮影された映像です。映像では、客が慌てた様子で走っている様子や天井からつり下げられている多くの電灯が大きく揺れている様子が確認できます。https://t.co/zTPZxZJy1Y#nhk_video pic.twitter.com/1oggpgeOBj
— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
【宮城で震度5強 津波注意報解除】
気象庁によりますと午後6時9分ごろ、宮城県で震度5強の地震がありました。地震発生時のミヤギテレビの報道フロアの様子です。ミヤギテレビがある仙台市宮城野区で、震度5強を観測しました。 pic.twitter.com/eJvDfsKzcQ
— 日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報 (@news24ntv) March 20, 2021
Как сообщалось ранее, в начале марта три мощных землетрясения тряхнули Новую Зеландию.